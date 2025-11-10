Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un resultado a favor en el mítico Tito Wilson del Hispano Americano, San Miguel le ganó al dueño de casa por una fecha del torneo “Aguas Magallanes” que organiza la Asociación de Básquetbol de la ciudad de Punta Arenas (Chile).

Ahorrándose el viaje, ambos equipos jugaron en Río Gallegos la fecha correspondiente venciendo el conjunto de San Miguel por 81 a 71 en un duro encuentro que salió favorable a los visitantes, acomodándose un poco mas en el torneo chileno que ambos disputan junto a Metalúrgicos de Río Grande, el otro equipo argentino.

Pero no todo fue este encuentro para San Miguel porque también en femenino resultaron ganadoras las chicas sobre las celestes de Hispano por 67 a 42, por lo que tienen para festejar, y como para completar parte del fin de semana, en +35 los de San Miguel vencieron a Unión Negro por 87 a 47 en el CEPARD ( Centro provincial de Alto Rendimiento), por lo que apuntan a jugar la final del torneo de Libar en esa división.