Luego de un resultado que al principio fue demoledor para San Miguel, pudieron revertir el magro impulso del primer cuarto y mejorar notablemente hasta llegar a emparejar y pasar al frente sobre Hispano Americano en las postrimerías del encuentro entre los celestes y los santos por el Torneo Integración-Copa de Oro en Comodoro Rivadavia.

A tal punto remontaron que lograron pasar al frente en el final del juego pero el partido termina cuando suena la chicharra y a falta de cinco segundos para el final, San Miguel ganaba por tres puntos en el momento en que Bernardino Soules se colocó sobre la esquina, recibió la bola y la lanzó rezando con toda el alma, hasta que la pelota, cariñosa y sufrida entró en el aro con un “triplazo” y sonó la chichara con partido empatado.

Como es la norma hubo que jugar los cinco minutos del suplementario, oportunidad en que el equipo que dirige Facundo Zalazar aplicó toda su fuerza para terminar ganando el torneo con un 74 a 69 relampagueante que hizo dejar de lado el sufrido minuto final del partido, y los celestes se consagraron campeones del Torneo Integración en U15.

Explicación clara de una final de campanillas que tuvo el básquetbol patagónico en la capital petrolera donde Hispano se consagró aunque Federación ganó el torneo en U17 con algunos jugadores de alto vuelo, donde Hispano Americano quedó tercero finalmente al ganarle a Pico Truncado, y San Miguel para no ser menos se trajo el torneo en U13 femenino logrando ganar sobre Federación Deportiva por 74 a 43 en un amplio y feliz resultado.

Excelente participación de los equipos santacruceños en el Torneo Integración organizado por la Asociación comodorense y la Federación de Santa Cruz en las categorías formativas, dejando bien sentado el básquetbol santacruceño y la calidad en femenino y masculino de los jóvenes de la provincia en ésta disciplina.