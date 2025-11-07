Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Finalmente culminó en el gimnasio de San Miguel, el torneo escolar “Nadia Voisin” que congregó un buen número de colegios participando en el evento y que llenó por varios días el estadio en cuestión, con resultados dispares pero dejando conformes tanto a los organizadores como a todos los colegios participantes.

El bronce fue para los colegios 41, 17 y del Viento, la medalla de plata para los colegios industrial 6, 19 y 26 y las medallas de oro para IMA, EIPE y Fátima, quienes se llevaron lo mejor en cada ocasión.

Torneo de Triples y Libar

También se preparan en San Miguel para el torneo de Triples, mientras que están fijadas fechas de LIBAR que se disputarán en el fin de semana, donde el sábado jugarán a las 18.30 San Miguel con Hispano Americano en femenino y el domingo lo harán en el CEPART a las 19.15 con San Miguel y Unión negro en +35 a las 19.15 horas y a las 21.00 jugarán San Miguel rayados con Unión Santacruceña en +45.

El día miércoles en cancha de San Miguel las locales jugarán contra las Lobas de UPP en femenino +30 lo que será otro interesante partido.

Hispano Americano ganó el Final Four en U15 en Rada Tilly

Las chicas de Hispano Americano en U15 ganaron finalmente el torneo que se jugó en Rada Tilly contra las locales y donde también intervino Federación Deportiva y Petroquímica de Comodoro Rivadavia junto a las locales de Náutico.

El torneo dio inicio con Hispano ganándole a Federación por m49 a 37 mientras las locales vencían a Petroquímica y luego las chicas de Germán Juarez se midieron con las locales para ganarles un partido movido y muy pesado por 44 a 36 y quedarse con el torneo en brillante trabajo.