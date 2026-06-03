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Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a hacer historia en la Liga Nacional de Básquet. En una noche inolvidable en el estadio Socios Fundadores, el conjunto patagónico derrotó con autoridad a Ferro Carril Oeste por 88 a 54 en el quinto y decisivo partido de las semifinales, cerró la serie 3-2 y se clasificó a la gran final, donde enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero.

El marco fue espectacular desde mucho antes del salto inicial. Con entradas agotadas, una multitud colmó las tribunas del Socios Fundadores y protagonizó un impactante recibimiento con lluvia de papelitos, generando una atmósfera única para acompañar al equipo dirigido por Pablo Favarel.

El inicio del encuentro fue equilibrado y muy disputado. Gimnasia logró imponerse por una mínima diferencia en el primer cuarto, que finalizó 21 a 19. Sin embargo, todo cambió en el segundo parcial, cuando el conjunto local mostró su mejor versión de la temporada.

Con una destacada actuación de Sebastián Carrasco, una defensa intensa y una gran efectividad en los lanzamientos de larga distancia, el “Verde” logró quebrar el partido. Gimnasia dominó ampliamente ese segmento por 30 a 14 y se fue al descanso largo con una sólida ventaja de 48 a 32.

En la segunda mitad, el dueño de casa mantuvo la intensidad y no permitió la reacción de Ferro. Con un funcionamiento colectivo sólido, variantes ofensivas y una defensa que anuló los principales circuitos de juego del rival, el equipo comodorense llegó a establecer una diferencia récord dentro de una serie que había sido extremadamente pareja.

Ni siquiera la expulsión de Bryan Carabalí en el tercer cuarto alteró el rumbo del encuentro. Gimnasia sostuvo el control, administró la ventaja y terminó sellando una victoria contundente que desató el festejo de los miles de hinchas presentes.

Con este triunfo, Gimnasia de Comodoro regresa a una final de la Liga Nacional de Básquet y buscará conquistar un nuevo título cuando enfrente a Quimsa de Santiago del Estero en una definición que promete emociones fuertes.

Gimnasia vuelve a soñar con la Liga Nacional

Después de superar una exigente serie semifinal frente a Ferro, el conjunto patagónico ratificó su condición de protagonista y quedó a un paso de la gloria. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la final ante Quimsa, donde Gimnasia intentará coronar una campaña memorable y escribir una nueva página dorada en su historia.