El equipo de Hispano Americano jugará el primer partido del torneo Federal contra Náutico Rada Tilly en su estadio donde el celeste será visitante de los playeros el próximo 19 de septiembre, donde viajarán para cumplir con dicho compromiso, dado que al día siguiente (20 de septiembre) deberán de enfrentar a Petroquímica en el estadio Cemento Comodoro y al día siguiente lo harán contra Federación Deportiva en el Diego Simón de la “Fede”.

Luego los celestes tendrán dos fechas libres para retornar el 4 de octubre frente a Federación Deportiva como local en el Tito Wilson, volverá a ingresar a su estadio al día siguiente para recibir a Petroquímica y luego un descanso de una semana, dado que el 11 de octubre Hispano Americano recibirá a Ferrocarriles Patagónicos también en su casa de la calle Alberdi y el 12 de octubre el celeste reafirmará sus intenciones enfrentando en la “Caldera Celeste de la calle Alberdi” a Huracán de Trelew.

Luego habrá otra semana de descanso para volver al ruedo y recibir a Náutico de Rada Tilly en el Tito Wilson el 18 de octubre, el 25 de octubre hará lo propio recibiendo a Ferrocarriles Patagónicos y finalmente lo hará en su casa frente a Huracán de Trelew al día siguiente (26 de octubre) y así cumplir con los diez partidos previstos en la rueda.

Ante tamaño compromiso, los celestes trabajan arduamente en su gimnasio donde la falta de Valentino Tresguerres ya radicado en Estados Unidos se vio reforzada con la presencia de Agustín Acosta por lo que el equipo esta nivelado para mirar hacia adelante y ahora con la reincorporación de Samuel Viera que volvió a lucir la camiseta celeste, el equipo está completo como para esperar grandes novedades.

Por otra parte los fanáticos del básquetbol podrán apreciar también el rendimiento de otro santacruceño como el chico Maclen de 28 de Noviembre que jugará para Federación Deportiva, por lo que habrá mucho para hablar cuando esto arranque dentro de pocos días.

Todos los encuentros podrán ser vistos por streaming y a la vez con la transmisión de emisoras locales, por lo que Hispano vuelve a los primeros planos del básquetbol patagónico, y con toda la fuerza para vivir el espectáculo habitual del básquetbol profesional, lo que sin lugar a dudas movilizará a la gran hinchada del club en su cancha.