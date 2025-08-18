Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un trabajo de menos a mas el plantel de Hispano Americano resultó ganador del último cotejo frente al Colegio Charles Darwin lo que le otorgó el título en el torneo Copa de la Paz que organizara el Instituto Miguel Cervantes en la ciudad de Punta Arenas, donde se contó hasta con un equipo de Santiago de Chile.

Festejando el 39 aniversario de la entidad educacional, los celestes dejaron en el camino a varios equipos entre ellos a sus vecinos de San Miguel (Río Gallegos) quienes también participaron del torneo, y luego de las victorias sobre el liceo San José y sobre los santiaguinos de Verbo Divino, se enfrentaron con San Miguel logrando derrotar a sus coterráneos para llegar a la final.

En dicha instancia jugaron contra el Colegio Charles Darwin a quien le ganaron 60 a 31 logrando el título, mientras que San Miguel hacia lo propio ganándole al Colegio Alemán para quedar terceros en el torneo, por lo que la representación argentina fue completa, mientras que en damas que por primera vez en este clásico torneo se hacen presentes, la victoria final fue para Juan Bautista Contardi que venció al Colegio Fagnano de Puerto Natales 47 a 39.

Finalmente en la división U15 el primer lugar se lo llevó la representación de Verbo Divino de Santiago de Chile, mientras que entre los premiados resultó elegido Joaquín Segura de Hispano como el mejor jugador.

Finalizó el Campus de San Miguel

Considerado un éxito por la gente del club, finalizó el Campus de básquetbol en el club San Miguel dictado por Mariano Marcos y Daiana Di Benedetto, dos profesionales de primer nivel en el básquetbol nacional, agradeciendo la entidad a ambos profesores por la buena onda y la buena predisposición para llevar adelante las charlas de enseñanza.

Sin lugar a dudas dejaron sentado que fue absolutamente positivo en un entrenamiento calificado y de alto nivel para las chicas participantes, y de allí el agradecimiento notable de la entidad a ambos profesionales.