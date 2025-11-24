Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo femenino en homenaje al profesor “Mario Fernández” que se disputó en la categoría femenina U15 , fue ganado en el encuentro final por las dueñas de casa contra la selección de Punta Arenas en un reñido encuentro por 59 a 55 y que finalmente les dio el campeonato considerado del Centenario, lo que cumple el club dentro de poco menos de un mes.

La tercera ubicación quedó finalmente para San Miguel que logró vencer en otro áspero encuentro a las chicas de Puerto Deseado por lo que se dieron resultados mas que importantes para todos los equipos, pero principalmente para las celestes que se llevaron lo que consideran el título del año.

Una muy buena concurrencia y muchos amigos incluso de otras instituciones, pasaron para saludar al “profe Mario” que estuvo presente en el final del torneo que se realizara como homenaje a su figura como uno de los históricos del básquetbol celeste y de todo el deporte de la ciudad.

San Miguel perdió en semis en Río Turbio

El equipo femenino del club San Miguel cayó en semifinales frente a Patagonas por 50 a 35 en la disputa del torneo “Carolina Tolosa” que se jugó en el gimnasio “Hugo Gerez” de la cuenca el pasado fin de semana.

El torneo finalmente lo ganó el conjunto Mambas de Punta Arenas quien venció en el juego final a RT Repuestos, representante de Río Turbio al vencerlas por 51 a 40 y llevarse así la Copa Challenguer puesta en juego en la ocasión y cabe acotar que las chilenas de Mambas llegaron invictas a la última instancia.

Además se llevaron el premio a la mejor jugadora Cristina Andrade, goleadora del torneo, mientras que las chicas de San Miguel hicieron lo posible pero no alcanzó para superar a las rivales en un torneo muy competitivo y de buen nivel por demás importante.