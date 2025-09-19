Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer equipo del Club Hispano Americano viajó en la jornada de ayer hacia Rada Tilly donde debutará en el torneo Pre Federal esta noche enfrentando al Náutico de esa localidad de la provincia del Chubut, donde jugarán hoy y mañana lo harán contra Petroquímica y al día siguiente contra Federación Deportiva para luego iniciar el retorno.

El equipo viajó prácticamente completo y se estima que podría haber una práctica previa al encuentro porque luego al día siguiente la actividad continúa enfrentando a mas rivales.

El club celeste inicia así un camino que hacer recordar la historia de 11 años atrás, cuando de la misma forma comenzó y llegó a lo mas alto del básquetbol nacional cuando integro la Liga Nacional, camino difícil y lleno de lucha para estar en esos lugares de la historia, por lo que no será fácil ni mucho menos, pero todo el plantel conoce el tema y ha asimilado bien la historia.

San Miguel juega el fin de semana

El conjunto de San Miguel Taqsa luego de ganarle estrepitosamente a Los Tigres Blanco por 110 a 28, jugará el sábado contra su homónimo San Miguel Negro, mientras que el día domingo San Miguel Bordó jugará con Los Tigres Blanco, todos los encuentros en el marco del torneo Libar en su propia cancha.