Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como todos los años, el Club Hispano Americano inicia la pretemporada con las divisiones juveniles en entrenamientos semanales lo que incluye pruebas de nuevos jugadores en todas las divisiones.

Para ello se estipularon los horarios para cada especialidad, donde la U17 entrena lunes. miércoles y viernes de 9 a 10.30 por la mañana, mientras que la U15 lo hará los mismos días pero de 10.30 a 12 horas, dando inicio a la actividad permanente del básquetbol.

Cabe recordar que durante 2025 el club logró consagrarse como el mejor del año, nutriéndose de juveniles en su división mayor, la que compite en la liga Libar como así también en la liga de básquetbol de Punta Arenas en Chile, por lo que el 2025 le ha rendido meritorios trofeos logrados con esfuerzo y trabajo.

En estos primeros 100 años de la institución el básquetbol ha sido una disciplina característica de los celestes, por lo que tendrán continuidad en todo el trabajo que realizaron la temporada pasada, por lo que se preparan para 2026 a todo ritmo.