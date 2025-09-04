Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano de Río Gallegos confirmó su participación en el Prefederal de básquet que se disputará en la provincia de Chubut a partir del próximo 19 de septiembre. El torneo reunirá a seis equipos y marcará el regreso del Celeste a la competencia, tras ceder su plaza en la Liga Argentina por motivos económicos y logísticos.

El certamen contará con la presencia de Federación Deportiva y Petroquímica de Comodoro Rivadavia, Náutico Rada Tilly, Huracán de Trelew y Ferro de Madryn. Se jugará a dos ruedas bajo el sistema de todos contra todos y en las próximas horas se dará a conocer el fixture oficial.

El Celeste será local en el estadio Tito Wilson de Río Gallegos cuando reciba a Federación Deportiva, Petroquímica y Náutico Rada Tilly. En tanto, los partidos frente a Huracán de Trelew y Ferro de Madryn se disputarán en Comodoro Rivadavia, debido a la distancia y la falta de conectividad aérea por el cierre temporal del aeropuerto local.

Hispano venía de competir en la Liga Argentina, pero la dirigencia decidió poner en disponibilidad la plaza por los altos costos, especialmente por la complicación logística que implicará la suspensión de vuelos en Río Gallegos entre septiembre y diciembre por el cierre del aeropuerto local.

Un regreso con identidad propia

En sus redes sociales, el club transmitió un mensaje cargado de sentido de pertenencia: “En el año de nuestro Centenario, volvemos a empezar. El Celeste vuelve a las canchas para disputar el Pre Federal de Básquet 2025. Lo haremos con lo que más nos identifica: un equipo formado en casa, con jugadores y cuerpo técnico nacidos en nuestro club, con ADN Hispanista. No es solo un torneo. Es el inicio de un nuevo sueño”.

La institución destacó que el objetivo es revivir la gesta deportiva más grande de Santa Cruz y volver a poner en lo más alto el nombre del club, la ciudad y la provincia: “Si ya lo logramos una vez, podemos hacerlo de nuevo. Porque cuando juega Hispano, juega Santa Cruz. Porque los sueños siempre vuelven a empezar”.