Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado dará comienzo en la ciudad de Punta Arenas, una nueva presentación del equipo de Hispano Americano jugando el torneo chileno tal como viene sucediendo desde el año pasado, donde enfrentarán a Liceo y a UMAG en primera instancia en un torneo que será a dos ruedas todos contra todos, lo que estaba previsto para el 16 de abril, pero algunos problemas que explicó en su momento el presidente de la Asociación chilena Javier Mimica sobre “falta de árbitros” complicó las cosas, tema que ya estaría en vías de solución.

El acto inaugural tendrá lugar a mei9da tarde del sábado en el gimnasio José Peric Slater” de la Confederación, pero el primer encuentro celeste será con Liceo a las 14.45 horas por lo que arrancarán antes, y luego se medirán con los universitarios de la UMAG (Universidad de Magallanes) a las 20.30 horas completando la participación del fin de semana.

Cabe señalar que los participantes del torneo son el actual campeón Inacap, el Sokol, el Deportivo Español, la UMAG, el Deportivo Chile y el Liceo, mientras que de Argentina estarán presentes Hispano y San Miguel, por lo que el torneo tendrá las mismas características que ha tenido en el último año, donde sobre el final se formará el cuarteto que irá por el título, al igual que en 2025.

Aprovechando la información, La Opinión Austral dialogó con el DT celeste Facundo Zalazar quien expresó su satisfacción por lo que vienen realizando aunque destacó algunos cambios importantes dentro del plantel, toda vez que se fueron algunos jugadores que cumpliendo los 17/18 años viajaron a estudiar mal norte del país, tal el caso de Segura, de Infante, y de Ignacio Barrios, mientras que otros como Yuthiel Da Silva se radicó en Punta Arenas y lucirá la camiseta del Sokol, Agustín Acosta se volvió a San Miguel, Ignacio Almonacid jugará para el Deportivo Roca y falta la definición final de Zuriel Fernández el gregorense que tiene que resolver aún para quien jugará este año.

Por otro lado el retorno de Harold Smart, Samuel Viera y de Valentino Tresguerres entre otros valores ha movilizado bastante al equipo que sigue contando con una estructura importante con jugadores como Soules, Sendes, Germani, Canales, Veronese y Tagliotti, por lo que Facundo Zalazar expresa su confianza en volver a recuperar el excelente nivel alcanzado el año pasado, manifestando que “vamos a andar bien…y estamos entrenando desde marzo para eso aunque cuesta un poco porque algunos pueden entrenar todos los días, otros algunos días de la semana por sus trabajos, pero le ponen mucho entusiasmo y ganas…”

Con esta primera presentación los celestes de la mano de Zalazar inician el torneo recordando que el año anterior fueron los campeones del torneo Apertura, por lo que pretenden llegar en iguales o mejores condiciones en ésta oportunidad.