Hispano Americano perdió su primer partido en el debut frente a Náutico Rada Tilly por el torneo Pre Federal, luego de ir ganando en segundo y el tercer cuarto, aunque la diferencia a favor o en contra nunca superó los seis puntos.

El primer cuarto resultó un empate que marcaría la trascendencia de un partido mas que parejo, con un juego que por momentos favoreció a uno y a otro pero que nunca superó los cinco de diferencia, empezando por el primer parcial que terminó empatado en 15 por lado y que puso de manifiesto que nadie ganaría por buen margen.

El segundo cuarto mostró a un Hispano que encontró el traslado del balón con mayor realismo, evitando lo que proponía el Náutico que era el juego en velocidad y contra ataque, y los celestes con mayor pausa fueron sumando punto a punto aunque en este parcial la diferencia nunca pasó de los tres puntos.

El tercer cuarto que muchas veces en otro tiempo fue perjudicial para los celestes, los vio dominando las acciones con ritmo y con un Yuthiel Da Silva que marcó varios lanzamientos de distancia que mantuvieron siempre la diferencia a favor aunque con varios empates en el tablero a los 35 por ejemplo, y el medio tiempo puso de manifiesto lo que pasaba en el campo con un final parcial de 41 a 40 favorable a Hispano.

Entrados en el tercer parcial los celeste tomaron distancia de cinco como una de las mayores de todo el juego con un 64/59 que pronosticaba mucho, pero que los locales lograron revertir incluso hasta pasar al frente en la mitad del juego, y a pesar de las diferencias que no se ampliaron, lograron los celestes emparejar y llegar a la final del cuarto con pulso favorable y con el tablero marcando 62/59, como para aspirar a mucho mas.

El último tramo fue “a muerte” con todo para perder y todo para ganar y el colmo fue que a falta de dos minutos y medio el tablero marcó la igualdad en 80 nada mas y nada menos y aquí se mostró el error celeste con la imprecisión y la justeza de los locales, para ganar un partido que a falta de un minuto estaba 84 a 82 para Náutico y que Hispano no pudo superar, y es tarde para asegurarlo, pero faltó la decisión de ser contundentes y se pierde por muy poco margen en un debut que mostró a un equipo celeste que está para mas, que no desentonó para nada, y que le faltó solo la regularidad necesaria para llevarse un resultado que estuvo muy cerca.

Hoy la historia tiene otro nombre y será Petroquímica de Comodoro el que la ponga de manifiesto a las 21 horas, otra transmisión de Lu 12 la Deportiva de la Patagonia, que simplemente la vive y la sueña como todos los galleguenses sean del color que sean.