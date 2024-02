Hispano Americano jugará frente a Lanús este sábado a partir de las 22:00 en su casa, el “Tito” Wilson. Será un partido más que entretenido, debido a que el “Granate” se encuentra en la segunda posición de esta conferencia sur de la Liga Argentina de Básquet. Mientras el Celeste se encuentra en la mitad de la tabla.

Los comandados por Eduardo Japez superaron este jueves por la noche a Atlético Pilar por 81-69, fue un encuentro muy parejo hasta el tercer cuarto, ya en los últimos diez minutos el Celeste fue más que el rival y superó con creces al conjunto porteño. Matías Aristu, Gonzalo Romero y Esteban Cantarutti fueron las figuras de Hispano Americano.

Luego del partido frente a Lanús, Hispano Americano tendrá su último partido en condición de local de esta gira. Será el martes 20 se medirá frente a Quilmes de Mar del Plata, a las 22:00.

Ya en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.

Cabe resaltar que Hispano peleará por entrar a los Play-in, que son unos clasificatorios de las fases finales de esta Liga Argentina de Básquet. Del 11° al 14° juegan esta ronda, los ganadores se medirán frente al 9° y 10° y los vencedores de estas llaves llegarán a las instancias finales.