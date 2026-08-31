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Con un notable rendimiento en los juegos finales lo que se repitió en el último encuentro, Hispano Americano volvió a ganar el título de la Asociación Puntarenense de básquetbol luego de vencer en el encuentro final por 76 a 70 al primer equipo de Cordenap en el “Josè Peric Slater” de la Confederación.

Los celestes llegaron a esta instancia luego de 17 partidos en calidad de invictos, lo que sumado a estos juegos finales que se iniciaron en los últimos días, tuvieron al plantel celeste muy concentrado, habiendo jugado el primer partido de la final con resultado positivo por 70 a 56 y rematando en el encuentro final con 76 a 70 lo que les dio definitivamente un nuevo título mas que merecido, dado que previo a este encuentro definitorio, habían vencido a Inacap por 74 a 66 y se proyectaron al juego definitivo.

Este último encuentro fue jugado con “uñas y dientes” por ambos equipos a tal punto que los locales ganaron dos cuartos 15/20 y 14/17 llegando a un medio tiempo con un tablero que marcó 50/50, lo que da una idea de la paridad que hubo en el juego, pero los celestes ganaron quizás por mas experiencia, para rematar un resultado a favor que fue notable y que se dio prácticamente en el último cuarto, donde ganaron el parcial 26/20 lo que alcanzó para superar a sus rivales por solo 6 puntos.

El valor que representa Valentino Tagliotti fue una de las mayores figuras del plantel hispanista marcando 18 puntos y recuperando 16 rebotes, sumándose al rendimiento del equipo que fue completo frente a sus rivales para darles el resultado victorioso que les otorgó un nuevo título, luego de el último viaje que al decir del técnico Facundo Zalazar, “fue complicado porque tuvimos que viajar mucho, y llegamos a jugar cuatro partidos en dos días en algunos casos…”.

De todos modos la alegría y la satisfacción de haber logrado nuevamente el título los posiciona como lo mejorcito de la regiòn sin lugar a dudas, y los posiciona para seguir en la búsqueda de otros grandes logros por lo que los celestes están con todo en los festejos de un nuevo trofeo internacional que no hace mas que valorar el buen trabajo que viene cumpliendo el equipo celeste en los últimos años desde que dejó de jugar la Liga Argentina por razones estrictamente económicas.

Por el lado del básquetbol femenino que también se definió en el torneo puntarenense, el club Español se quedó con el título frente a sus similares de Inacap, a quién vencieron en el juego final por 57 a 53 en otro final ajustado y apasionante.