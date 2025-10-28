Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Hispano Americano tuvo asamblea anual el pasado sábado 25 con renovación parcial de la Comisión Directiva y con la presidencia de Claudia Dambrosio, lo que se realizó en el buffet de la cancha de fútbol del club.

El temario incluyo la consideración de memoria y balance del ejercicio 99, la revisión de la cuota social y la firma de dos socios, mientras que también se hizo entrega a Luis Vargas uno de los ms veteranos empleados del club, de un libro recientemente editado con la historia de la etidad.

Hispano y San Miguel a Comodoro

Equipos de los clubes Hispano Americano y del club San Miguel, viajarán a Comodoro Rivadavia en la categoría U13, a los fines de disputar el torneo Integración, junto con Federación Deportiva y con Náutico Rada Tilly, quine serán los anfitriones.

El torneo se disputará los días 1 y 2 de noviembre con sede en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, la casa de Federación Deportiva, donde estarán presentes los dos equipos de Río Gallegos para tomar parte de esta nueva instancia patagónica.

Torneo intercolegial

A la par se disputará un torneo intercolegial en Río Gallegos en el gimnasio del club San Miguel los días 4 y 5 y6 de noviembre con un sistema inédito y curioso cual será entre equipos integrados por jugadores femenino y masculino con 8 jugadores varones y 8 jugadoras mujeres, divididos en cuartos para unos y para otros.