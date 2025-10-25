Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El club Hispano Americano muestra con mucho orgullo los jugadores que fueron seleccionados para integrar la preselección provincial para los compromisos nacionales y binacionales de aquí en adelante,

Por ello presentan a Joaquín Segura, Benicio Sendes, Bernardino Soules, Tiziano Muñoz, Tadeo Torres, Matheo Germani, Renzo Ayala y los reclutados Tomás Pereyra y Elunen Lavignolle con el director técnico Ezequiel Veronese.

Varios de ellos forman parte del equipo de primera división del celeste, por lo que lucen con orgullo el emblema del club al que pertenecen con lo que se llama habitualmente “amor a la camiseta”, algo a lo que la ente de Hispano es muy proclive.

San Miguel con visitas

San Miguel recibió en su gimnasio al club Bories de Puerto Natales en categoría U12 femenino y masculino, donde se jugó todo el sábado distintos encuentros entre ambas instituciones en un día de confraternidad deportiva y esparcimiento para todos.

Debido a la veda electoral de este domingo, no habrá viajes al interior o a Punta Arenas (Chile) como suele suceder, por lo que tampoco habrá juegos locales respectando la norma electoral, motivo por el cual el movimiento se dio ayer sábado y hoy es absolutamente ninguno.