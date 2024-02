Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De no creer, un Hispano Americano cansado y totalmente desconocido perdió por 84-54 frente a Pergamino en el Estadio Club Juventud por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Los dirigidos por Eduardo “Chiche“ Japez no pueden levantar cabeza tras caer por paliza frente a Pico FC y Racing de Chivilcoy. El jugador del partido fue Benjamín Levato, llevándose 17 puntos a casa.

El Celeste con la derrota cayó dos puestos en esta Liga Argentina de Básquet, ubicándose en la 12° posición. Mientras Pergamino estaba 15° antes del encuentro, y con esta victoria escaló hasta la 11° ubicación.

Partido

En los primeros diez segundos del primer cuarto, Benjamín Levato clavó un triple casi imposible. Pergamino arrancaba mejor que los dirigidos por Eduardo Japez, quienes empezaron nuevamente erráticos y cometiendo bastantes faltas en pocos minutos jugados. Los primeros puntos de Hispano llegaron tarde, en las manos de Gonzalo Torres. Los locales se fueron ganando ampliamente este cuarto por 31-13. ¡18 puntos de diferencia!

Matías Aristu de Hispano Americano en los primeros minutos del segundo cuarto se puso el equipo al hombro y logró descontar varios puntos. Pero los de naranja siguieron siendo más, el mexicano José Zesati fue el mejor de la cancha. Este periodo se lo llevó Pergamino por 43-32. En los primeros 20 minutos de juego, Hispano tuvo siete perdidas de balones y tan solo una recuperación.

En el tercer cuarto hispano no pudo aprovechar las oportunidades, y pese a descontar el marcador a tan solo ocho puntos, los dirigidos por Ricardo Maffei volvieron a alejarse con varios puntos de Benjamín Levato, Federico Gobetti y Juan Bello. La superioridad en este cuarto fue muy evidente, los experimentados como Romero y Torres no podían entrar en partido y eso costó caro. Pergamino se llevó este cuarto sorprendentemente por 70-38.

En los último diez minutos, Hispano pudo descontar algunos puntos que no sirvieron de nada. Pergamino bajó la intensidad, pero aún así terminó llevándose el partido por 84-54. El jugador de este encuentro fue Benjamín Levato. El Celeste en los próximos días tendrá por delante tres partidos en condición de local, precisamente en el “Tito” Wilson.

Lo que se viene

Tras cerrar la gira como visitante frente a Pergamino. Hispano Americano tendrá que enfrentarse a Pilar el 15 de febrero, dos días más tarde chocará contra Lanús y el lunes 19 se medirá frente a Quilmes de Mar del Plata. Los tres en condición de local.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.

Ya a fines de ese mes, el Celeste cerrará el calendario frente a Racing de Avellaneda el día 16, Deportivo Viedma el 28 y dos días más tarde enfrentará a Villa Mitre, los tres en el “Tito” Wilson.