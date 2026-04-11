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Con el resultado favorable a Hispano negro por la mínima diferencia, se abrió el torneo Libar del básquetbol local donde Hispano celeste enfrentó a Hispano negro, ganando éste último por 83 a 82 en un partido que se vivió con mucho entusiasmo entre las huestes celestes dueñas de casa.

Con este inicio seguirán los encuentros Hispano frente a Huracán, y luego frente a su clásico rival de San Miguel, mientras que el último encuentro será de Hispano blanco contra San Miguel Taqsa a la media tarde del domingo.

Continua jugándose el torneo “Promesas”

Mientras tanto durante el fin de semana continua disputándose el torneo “Promesas” con la participación femenina de Río Turbio y del conjunto de Los Pumas de Puerto Natales junto a las locales de Hispano y San Miguel buscando la clasificación a la copa de Oro de este torneo donde los dos primeros de la zona clasificarán y los dos restantes pasarán a la copa de plata, mientras que la misma situación se plantea este fin de semana en la ciudad de Punta Arenas con la zona A done militan Natales, el Sokol, el Deportivo Español y Argentinos del Sur de El calafate.

En San Julián juega la U15

En Puerto San Julián se juega este fin de semana un torneo U15 con la participación de varios equipos del interior, tal el caso de Argentinos del Sur de El Calafate y los gimnasios Rocha y Nicolai de Río Gallegos, donde el primer encuentro que debía disputarse entre los locales y Argentinos del Sur se debió de suspender debido a un corte de energía, por lo que fue reprogramado para hoy domingo por la tarde.