En un partido que no tuvo nada que ver con el jugado el día sábado, Hispano Americano volvió a perder pero en este caso habiendo llevado la ventaja durante gran parte del encuentro, jugado otra vez en el “Socios Fundadores” de Comodoro Rivadavia frente a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por un lugar en el cuarteto final del Pre Federal.

Desde el inicio que amago a ser como el del sábado, Hispano negoció bien pasando al frente a los pocos tantos y llevando la diferencia pero por muy poco, tan parejo que sobre el final del parcial hubo cuatro empates en 12, 16, 18 y 20 puntos y se llegó a un final favorable al celeste por 22 a 21 , y el segundo curto arrancó de la misma manera, incluso empatando en 25 y siguiendo con muy poca diferencia entre los dos.

El segundo parcial también fue para Hispano Americano por 41 a 38 y dio la impresión que esto llegaría hasta el final, aunque en el tercer cuarto los de Ferrocarril pasaron al frente por un buen espacio de tiempo, pero sobre el final de ese espacio, Hispano logró alcanzar a su rival y pasar al frente por muy poco con un 56/55 que daba esperanzas pero las diferencias fueron para uno y otro hasta la chicharra que marcó 62/61 favorable a los de Madryn.

El último cuarto fue todo para los ferrocarrileros con un arranque que los llevó 65/64 a favor y de allí Hispano no pudo alcanzarlos en el marcador, por lo que con todo el esfuerzo y mucho cansancio se llegó a un final de 85/76 que marcó las diferencias para el ganador.

Con algunos errores producto seguramente de los nervios sobre el final, los celestes perdieron una o dos pelotas que podrían haber sido fundamentales pero no se pudo cumplir con la expectativa, destacando en todo caso que el equipo de Madryn cuenta con solo dos juveniles mientras que los celestes tienen mas de un 50 por ciento en esa edad.

De todos modos por momentos hubo una batalla “de triples” de ida y vuelta principalmente en el cierre del tercer cuarto donde convirtieron de uno y de otro lado todos seguidos, algo demostrativo del nivel del partido a esa altura de los hechos cuando el parcial cerró con dos triples para Hispano y dos para Ferro en un lapso de 50 segundos.

Lo cierto es que para los amantes del básquetbol fue un excelente espectáculo, vivido de la mejor manera y con el mejor esfuerzo colectivo e individual, y fue para quien supo rematar mejor un resultado que hasta el final, fue incierto.