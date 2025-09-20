Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un partido que en un principio no mostraba tanta rigurosidad, sobre el final la igualdad fue la dueña y señora del espectáculo con una situación similar a la del viernes frente al Náutico, pero en este caso llegando a la igualdad sobe el borde de la chicharra con un triple de Almonacid que igualó todo en 77 y hubo alargue.

Un alargue que finalmente con un resultado desesperante se llevó el dueño de casa por un solo punto (87 a 86) también cuando todo terminaba y faltaban solo 14 segundos para culminar con un esfuerzo que fue definitivo para quedase el dueño de casa con el resultado a favor.

El primer cuarto había comenzado con algunas dudas por parte del Hispano que no encontraba el juego y al igual que el día anterior, entraba en la vorágine del contrataque pero con menos claridad aunque de todos modos llegó a un final parcial de 21 a 20 para los locales y con un segundo cuarto que no ponía claridad para nada.

Hispano seguía con sus alternativas de intentar la velocidad, Da Silva no estaba como el día anterior para tirar de distancia y los locales se afianzaban llegando a contar con 8 puntos a su favor a la mitad del parcial cuando marcaba 39 a 31 y parecía que era imposible de descontar, pero aún no estaba todo dicho, porque Hispano con decisión llevó el resultado un poco mas cerca y el primer tiempo terminó con diferencias para el local por 43 a 38.

El tercer parcial ajustó mas las cosas y de entrada con un triple de Almonacid el tablero marcó 45 a 45 y todo volvía al día anterior, con un Zuriel Fernández que las hacía todas y que ponía todo para llegar a un resultado de 65 60 en el cierre del tercer cuarto que había arrojado un claro síntoma de igualdad con 22/22 y se vendría el final.

Cuando todo se pensaba y los celestes buscaban la manera de descontar se llegó casi a un semifinal de película, porque a falta de 1 minuto 22 segundos el tablero marcaba 73 a 73 y cuando ya sonaba la chicharra y el partido era victoria para los locales por 77 a 74 y a falta de 9 segundos, otra vez Ignacio Almonacid hizo callar al estadio con un bombazo que igualó el marcador y sonó la chicharra.

Como es en estos casos había que jugar cinco minutos mas de alargue y aquí fue otra pelea contra el reloj y la realidad, con un Zuriel Fernández que se multiplicó pero que no alcanzó, porque sobre el cierre y a pesar que Hispano llegaba con 86 a 82 a favor, los locales en un esfuerzo fenomenal llegaron a 85/86 y con un doble de Sosa cuando la chicharra volvía a sonar, quedaban 87 a 86 y terminaba el partido con un final de campanillas para los amantes del básquetbol, pero con un sufrido perjuicio para Hispano que perdía su segundo encuentro por un mísero punto de diferencia.

Un partido que mostró a las claras lo que se viven en este torneo y que repite hoy a las 16 horas frente a Federación, por lo que las revanchas marcarán como se acomoda todo esto al final, aunque por ahora no es apto para cardíacos.