Si algo le faltaba a Hispano Americano en el mes de su centenario, era ganar el torneo de la Asociación chilena de Básquetbol “Aguas Magallanes”, y lo logró venciendo a Inacap por 93 a 92 en un ajustado encuentro donde los argentinos fueron adelante prácticamente todo el encuentro.

Hispano llegaba a esta instancia luego de haber logrado a mediados de año el torneo Apertura de la Asociación chilena, mientras que Inacap venciendo a Cordenap hace 72 horas, se quedaba con el torneo Clausura por lo que llegaba el momento de enfrentarlos para determinar el mejor del año.

En el gimnasio José Peric Slater de la Confederación se presentaron ambos conjuntos con un equipo del Hispano Americano que venía de ganar hacía pocos días el torneo Libar de la liga de Río Gallegos casi sobre la fiesta del centenario de la institución, habiendo además logrado el torneo patagónico en u15 en Comodoro Rivadavia unos días atrás.

Con todos estos pergaminos los celestes viajaron a Punta Arenas para enfrentar a los de Inacap en un encuentro a un solo partido, que comenzó con algunas variantes pero con Hispano adelante por escaso margen, con un primer cuarto que anunció 28 a 22 sobre el final lo que no decía nada por lo mucho que faltaba.

El segundo cuarto fue muy similar, tan similar que el resultado fue curiosamente el mismo de 28 a 22 y se cerraba el primer tiempo con el tablero dando ganador parcial a Hispano por 56 a 44 y parecía que no era tan difícil incluso en un tercer cuarto que marcó 25 a 23 por lo que el tablero decía 79 a 69 a falta de 10 minutos.

Aquí aparecieron las luces prendidas y el orgullo del equipo chileno dueño de casa que ajustó sus tiempos, clarificó su juego y se vino como por encanto encima de los celestes a tal punto que sobre el final y para seguir con esa costumbre de hacer sufrir, con una falta y unos libres cuando ya sonaba la chicharra el partido estaba 93 a 92 y en la última instancia del partido Gonzalo Manzanares tuvo todas las posibilidades de cambiar el libreto pero erró y la chicharra marcó el final y el suspiro temperamental de Facundo Zalazar que se escuchó desde Santiago de Chile.

El partido había terminado y por un solo puntito Hispano Americano se ganaba el galardón de ser el mejor equipo en el torneo chileno durante 2025, un premio a la constancia, al esfuerzo, a la voluntad y al buen juego y por supuesto otro trofeo para acumular de este mes del centenario que apuntó todo para conseguir ser los mejores y no fue nada fácil, rescatando las figuras de Nacho Almonacid, Zuriel Fernández y Yuthiel Da Silva, mientras que los adversarios mostraron el buen desempeño de Nicolás Gallardo, de Frane Coro y de Stephan Droguett, pero no alcanzó para ganar.

Así culmina un año para el básquetbol celeste lleno de aventuras pero también de grandes logros, con un equipo de chicos del club que se iniciaron como una broma, que fueron tomando importancia en las inferiores y que de pronto, se transformaron en el campeón mas importante de esta parte del país, con humildad, pero con mucha garra.