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Tal como acontece en los últimos tiempos, los dos grandes rivales del básquetbol provincial llegan a la instancia final del torneo local (Libar) el próximo domingo, cuando en las instalaciones del Cepard (Centro Provincial de Alto Rendimiento) se enfrenten Hispano Americano y San Miguel.

Los celestes vienen de una trayectoria notable, gananciosos de varios partidos este año, donde se mantienen invictos también en la Liga de Punta Arenas (Chile) por lo que traen bajo el tablero la sana intención de quedarse otra vez con el título local, y donde sus rivales amparados por la nueva comisión que asumió hace poco tiempo en el club, pretende quedarse también con el trofeo de campeón, por lo que el partido reviste especial trascendencia para ambos conjuntos.

Como es lógico el encuentro se jugará en campo neutral y de allí la alternativa del Cepard como escenario de este encuentro que seguramente contará con un marco importante de seguidores de todo tipo para poder observar y apoyar el mejor básquetbol de la ciudad y de la región, con dos conjuntos que en los últimos años han llenado gimnasios y mostrado una rivalidad importante que incluye amigos, familia y amantes del deporte en toda su extensión.

La cita es entonces en el Cepard el próximo domingo a las 20 horas, donde se disputará la instancia final y donde seguramente estarán las tribunas llenas con las hinchadas de uno y otro lado, las que siempre se han comportado como rivales pero con mucho respeto, como sucede normalmente con el mundo del básquetbol local y provincial, sobrado ejemplo de mucho tiempo del deporte galleguense.