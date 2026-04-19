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Cuando se han disputado la mayoría de los encuentros tanto en las instalaciones del club San Miguel como en Río Turbio, San Miguel y el Hispano Americano dominan en la mayoría de las categorías formativas disputadas este fin de semana.

En Río Turbio en la jornada del sábado en u13 Hispano perdió con Río Turbio por 47 a 37, pero en U15 ganó por 103 a 29 y en U17 por 120 a 47 y al cierre se jugaban las revanchas mientras que en la sede del club San Miguel en Río Gallegos el sábado en U13 los locales le ganaron a Argentinos del Sur por 84 a 27, en U15 por 51 a 32 y en U17 por 81 a 52.

En la jornada del domingo en los partidos de revancha, en U13 San Miguel ganó 68 a 22, en U15 el ganador fue Argentinos del Sur por 63 a 61 y finalmente en U17 vencieron los locales por 50 a 46, completando la totalidad de los partidos para San Miguel.