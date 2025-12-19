Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio Palito Cherbucov de El Calafate se realizó un encuentro de U9 y U11 de clubes de la región, organizado por Argentinos del Sur y con presencia de varios clubes y escuelas de la región, que se dio en llamar Primera edición de Los Glaciares Kids.

Estuvieron presentes la Escuela Mosconi de Caleta Olivia, el Hispano Americano de Río Gallegos, la escuela municipal de El Calafate, El Trébol y Argentinos del Sur, quienes compartieron un fin de semana a todo básquetbol con una infinidad de partidos que se jugaron con todos los chicos en forma permanente.

El mismo sirvió para compartir y realizar una interacción mas que saludable entre todos, jugar, divertirse y entablar amistades, sumado a una entrega de diplomas sobe el final como para que cada uno se lleve un recuerdo de semejante encuentro, lo que se vivió de la mejor manera, donde seguramente habrá repetición el año entrante con fecha en noviembre.