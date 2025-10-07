Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un torneo de especiales características en la división U13 se inicia en la ciudad de Punta Arenas como homenaje al aniversario del club Sokol Croata, dado que contará con equipos de otros lugares de Chile y de la capital Santiago, por lo que será importante sumado a la presencia de los equipos del club San Miguel de Río Gallegos.

El torneo se inicia en la jornada del 8 de octubre y finaliza el día 12 con la disputa de la Copa “Pancho DRpic”, tanto en femenino como en masculino en un evento importante para la región, especialmente en categorías formativas.

En el masculino jugarán representativos de Universidad de Chile y del club Croata de Santiago de Chile, el Deportivo Osorno, el CDSC Puerto Varas, el ABA Ancud, San Miguel de Río Gallegos y el Sokol puntarenense, mientras que en femenino lo harán la Escuela Formativa Ancud, Puente Alto, Pumas de Puerto Natales, el Deportivo Español, Inacap y San Miguel de Río Gallegos.