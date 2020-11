Kelsey Barlow: “Disfruto de Gabriel Piccato, creo en la visión de él”

Kelsey Barlow es sin dudas uno de los mejores jugadores que tiene la Liga Nacional de básquet.

Más allá de que su jerarquía es evidente y podría desempeñarse en clubes más poderosos económicamente, el norteamericano eligió una vez más a Hispano Americano para afrontar este torneo atípico.

Barlow habló con la prensa del Celeste sobre el regreso al club y de la Liga Nacional. Además, dijo que gran parte de él vive en Río Gallegos y que cree en la visión de Gabriel Piccato, el entrenador.

“Creo que en toda mi carrera profesional, fui el hombre más feliz jugando para Hispano. No estoy seguro de por qué, es sólo un sentimiento que tengo. No he sentido una mejor energía de la gente que en Río Gallegos”, comenzó Barlow.

La figura del Celeste dijo: “Disfruto del entrenador. Creo en la visión de él. Creo en los jugadores que el técnico ha seleccionado para representar a Hispano y a Río Gallegos. Es un grupo divertido. Jugadores con personalidad y que parecen disfrutar del juego”.

“Intento -expresó- no perderme nada ni a nadie en mi vida. Hago todo lo posible para apreciar lo que tengo frente a mí en el momento. Siento que gran parte de mí vive en Río Gallegos. Pienso en la ciudad a menudo. Hoy llevo conmigo el amor que sentí el año pasado, esperando devolver mi amor a Río Gallegos en el futuro”.

Por último, Barlow habló sobre el Covid-19. “En cuanto al Covid-19, es algo nuevo. Algo que debe tomarse en serio en muchos niveles. De la salud a la comunidad. Es un verdadero desafío".

"Me alegra ver a la Liga Nacional, los equipos y los jugadores asumir el desafío. No estoy seguro de que exista una solución perfecta para combatir el virus. Pero cuantas más personas asuman el desafío de encontrar formas de seguir avanzando con positividad, creo que será lo mejor, tanto para la comunidad como para las personas”, concluyó