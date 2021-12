La Escuela de Básquet de Hispano Americano llevará el nombre de Mario Fernández

El histórico profesor que se jubiló este 2021, había recibido la invitación para estar presente pero tenía un viaje programado. "Estaba en restaurante terminando de cenar y me llama mi hijo que trabaja en el club, me sorprendió de sobre manera porque yo supuse que era un diploma o algo por el estilo, no me imaginaba que podía ser una cosa de esas", expresó a La Opinión Austral.

Por último aseguró que fue "algo muy lindo". De esta manera, la Escuela de Básquet, donde pasan cientos de deportistas llevará el nombre de quien dejó su huella en la institución Celeste de Río Gallegos.