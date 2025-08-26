Your browser doesn’t support HTML5 audio
La marcha del torneo (LIBAR) de la liga de básquetbol de Río Gallegos continúa permanente de acuerdo a la programación, por lo que en los últimos días se han disputado varios encuentros en distintas divisiones como suele suceder cada semana.
En primera división Hispano Americano derrotó categóricamente a San Miguel Taqsa por un resultado un poco abrumador de 104 a 65, pero por su parte San Miguel Negro venció a Patagonia Austral por 71 a 51 por lo que todo tiene continuidad.
Por otra parte se disputa un cuadrangular femenino donde aparece Unión Petroleros Privados (UPP) con dos equipos de Maxi jugando contra las damas de San Miguel y las de Ferro, una nueva instancia del básquetbol femenino local, mientras que en varones +35, Patagonia Austral cayó ante San Miguel por 68 a 37.
