El conjunto de Las Pitbull de Caleta Olivia ganaron el torneo femenino de básquetbol que tuvo lugar en la localidad de Puerto Deseado y que concitó la atención de todo el flanco norte santacruceño, toda vez que tuvo especial trascendencia.

Las damas caletenses dirigidas por el director técnico Gastón Diaz lograron quedarse con el mejor resultado frente a los equipos de San Lorenzo de Deseado, Deseado Junior, Alianza, Pueyrredón y Tercer Tiempo de Comodoro Rivadavia mas las locales por lo que fue un evento muy concurrido, destacándose que lo componen mujeres de 18 a 45 años.

Entre las curiosidades que se presentaron para destacar, una de las jugadoras Daiana Felker se destacó por su performance remarcando que también juega Celeste, su hija de 18 años en el mismo plantel por lo que todo “queda en familia”.

Terminado el evento las caletenses informaron que en septiembre se realizará un torneo similar en su localidad, lo que incluirá el albergue para las delegaciones intervinientes, por lo que se descuenta que habrá un buen número de equipos participando.

Visitas en Río Turbio

En la localidad de Río Turbio y en el “Hugo Alberto Gerez” estarán visitando este fin de semana equipos de 28 de Noviembre en divisiones menores como U9, U11 y U13 en un fin de semana a todo básquetbol, donde también se contará con visitas de Los Pumas de Puerto Natales y también con partidos de primera división como el que protagonizarán Carboneros con Rospentek y el cierre de toda la actividad será con un encuentro entre Río Turbio y 28 de Noviembre pero en U17 femenino.