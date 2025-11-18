Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conjunto galleguense de Los Tigres ganó finalmente el torneo de la Liga de Básquetbol Centro, en los juegos que se dieron en 28 de Noviembre el fin de semana, donde para alegría de todos sus integrantes, el equipo se llevó el título en la división mayor.

Por su parte en la U15 fue Argentinos del Sur de El calafate quien resultó ganador también pero Los Tigres ganaron la división mayor venciendo en el final al local 28 de Noviembre por 61 a 49 en un partido que en un principio resultaba favorable a los locales, pero con fuerza y mejoramiento en distancia y en la marca, los capitalinos lograron revertir el resultado y afianzarse en los dos curtos finales para ganar por buen margen.

La alegría del equipo y de sus dirigentes fue manifiesta, dado que obtienen un torneo por el que pelearon durante varios meses para adjudicarse finalmente el título de campeones lo que no es poca cosa para el club que tiene pocos años de vida pero mucho esfuerzo, mientras que en tercera posición quedó finalmente la representación de Puerto San Julián.

Como si fuera poco Hugo Margarini integrante del plantel fue elegido como el MVP del torneo, por lo que se sumó a la satisfacción del plantel y de sus responsables, por lo que sin lugar a dudas se le habrá caído alguna lágrima a uno de sus principalísimos dirigentes como lo es Cristian Mautor, uno de los generadores del esfuerzo que pone ahora a Los Tigres a la cabeza en los torneos de la zona centro provincial