El equipo de Los Tigres viaja a 28 de Noviembre donde este fin de semana se disputarán las semifinales del torneo de la Liga Centro de Básquetbol, en la que participan equipos de Río Turbio, Calafate, San Julián, Piedra Buena y los extranjeros de Puerto Natales, junto a los galleguenses de Patagonia, Gimnasio Rocha, Indio Nicolai y 28 de Noviembre.

Los Tigres esta clasificados en semifinales para disputar en las categorías U15 donde llegaron cuartos y en U17 especialidad en la que llegaron a esta instancia en el primer lugar de este torneo que arrancó en el mes de Marzo, por lo que vienen luchando desde hace meses.

En U15 disputarán el cuarto final con Argentinos del Sur de El Calafate, el gimnasio Rocha y los locales de 28 de Noviembre, mientras que en U17 lo harán con San Julián, Argentinos del Sur y los locales de 28 de Noviembre, donde también se integra Júpiter de Piedra Buena.

En charla con La Opinión Austral, Cristian Mautor uno de los gestores de Los Tigres, confirma lo bueno hecho en la Liga de Puerto Natales donde quedaron terceros luego de disputar un torneo de todos conta todos por seis meses contra 10 equipos, por lo que se siente realmente reconfortados por lo logrado, y a la espera ahora de jugar en primera división, las semifinales con Hispano Americano por la Liga LIBAR, y contra San Miguel en la Copa Ciudad.

San Miguel Maxi campeonas

Las damas de maxibásquetbol del club San Miguel resultaron campeonas invictas del torneo anual de LIBAR, al ganarle el último encuentro a las de UPP Lobas por 56 a 35 y quedarse con todo.

Otra copa mas para San Miguel que ha tenido importantes logros sobre finales de año, frente a su mas áspero rival como lo es Hispano Americano.