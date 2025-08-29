Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un salto mas que cualitativo el jugador de 28 de Noviembre Nazareno Maclen ha sido contratado por Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia para integrar el plantel profesional, en un paso fenomenal en su carrera deportiva, de la Escuela Municipal de su localidad, al básquetbol profesional.

El joven jugador que cuenta solo con 16 años, debutaría en Comodoro el próximo 1ro de septiembre en el plantel de Federación, por lo que se prepara para una presentación que sea acorde con sus intenciones y donde intentará permanecer y mejorar su estilo de juego.

San Miguel ganó en el 3×3 de los Evita

El trío del club San Miguel se quedó con el clasificatorio provincial del 3×3 al vencer al equipo de Argentinos del Sur por 8 a 7 en un disputado encuentro, por lo que ahora tendrán por delante los juegos nacionales en Mar del Plata el 28 de septiembre y ya se preparan para estar precisamente a la altura de este torneo.