El Club Hispano Americano anuncia un nuevo campus de básquetbol para los días 20 al 22 de marzo próximos con la conducción del entrenador de las selecciones nacionales U17 y U19 Mauro Polla, quienes podrían gozar de un entrenamiento integral al mas alto nivel del básquetbol nacional.

Sin lugar a dudas que la entidad pretende contar con lo mejor que logre en plaza para sus jugadores, con tres días intensivos de entrenamiento nacional en lo que es considera talleres especializados de la disciplina que seguramente redundarán en beneficio de los equipos celestes que podrán mejorar en muchos aspectos.

A tales efectos la entidad anuncia la clínica y brinda el celular 661466 para comunicarse y solicitar la inscripción, o bien concurrir a su sede de Alberdi 128 donde se podrán gestionar los trámites para quedar incluidos en el campus con el entrenador nacional, y poder contar contar con un entrenamiento profesional de primer nivel.