El primer equipo femenino de San Miguel se adjudicó el torneo de la Liga Libar local, al vencer a Hispano Americano por 84 a 46 en un holgado resultado que pone a las chicas en el primer lugar luego de un torneo a todas luces favorable.

Cuando se están disputando los últimos encuentros del torneo, las chicas del Chino Aguilar se quedaron con lo mejor dejando como escolta a las celestes y en tercer lugar a Huracán Santacruceño, mientras que se espera el resultado en primera división masculino entre los de San Miguel y los celestes del Hispano, que jugarán la final el domingo a las 20 horas en el gimnasio Lucho Fernández, pero los santos siguen acumulando trofeos.

En veteranos +45 el conjunto de San Miguel Vientos se quedó con el primer lugar dejando segundos a Unión Santacruceña y terceros a Independiente, mientras que en la división +325 fue Hispano Americano quien se llevó lo mejor del torneo, dejando segundo a San Miguel y tercero a Unión Santacruceña, por lo que faltan aún algunas divisiones de Libar para tener el panel completo de este año.

Con ésta expansión y los buenos resultados obtenidos también por parte de los dos mas grandes (Hispano y San Miguel) en el torneo de la Asociación de Punta Arenas, el básquetbol local se ha visto rejuvenecido y revitalizado por tan buenas performances, por lo que invita a seguir por el mismo camino en el futuro cercano.

Se bajó Zarate Básquetbol

El equipo de Zarate que militaba en la Liga Nacional, se bajó en las últimas horas dela élite del básquetbol argentino por lo que junto a Riachuelo ya son dos los que no estarán en la liga mayor en la próxima temporada.

Desde la institución dejaron en claro que es por estrictas razones económicas porque no están dispuestos a invertir “mil millones” para fundirse según expresan, y agregaron que tampoco jugarán la Liga Argentina porque es un gasto casi similar, según manifestaron los allegados a la institución y al municipio de Zarate que no está dispuesto a poner el dinero que hace falta.