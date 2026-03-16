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Las chicas del equipo U15 del Club San Miguel lograron clasificar al cuadrangular final del torneo “Promesas” en Puerto Natales este fin de semana, con dos victorias y una derrota que las posicionan para integrar los cuatro que definirán luego el torneo.

En el primer encuentro debieron jugar con sus clásicas rivales de Hispano Americano de Río Gallegos para ganarles por 56 a 26 en un resultado que ya las condicionaba para seguir por ese camino, pero se encontrarían con las chilenas de Los Pumas, donde perderían por otro resultado amplio de 63 a 38 y esto condicionaba las posibilidades del conjunto.

Allí vino otra clara victoria buscada con mucho ardor por el equipo que se puso al hombro la ganancia frente a las de Río Turbio por 57 a 42 y esto las clasificó para disputar el cuadrangular final de la Copa de Oro, por lo que el equipo volvió mas que conforme con lo realizado en Chile y a la espera de la próxima etapa.

Cumpleaños concurrido

Mientras tanto en Río Gallegos y festejando su aniversario, el club recibió las visitas de equipos de Puerto San Julián y de Río Turbio junto a Los Tigres y Gimnasio Rocha de Río Gallegos en infantiles sub13 para festejar con básquetbol el cumpleaños.

Las delegaciones volvieron a sus localidades luego de un fin de semana con mucho básquetbol y habiendo compartido con mucha gente el aniversario del club, donde destacan la buena predisposición de todos para vivir un fin de semana distinto.