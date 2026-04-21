Your browser doesn’t support HTML5 audio
En ésta división U13 también San Miguel clasificó a la Copa de Oro luego de haber jugado la posibilidad en Puerto Natales donde finalmente quedaron entre los dos mejores del grupo por lo que irán a disputar el torneo en el segundo semestre de la mejor manera posible.
Primero lograron vencer a Río Turbio por 50 a 31 aunque luego cayeron con Pumas por 40 a 24 , pero a continuación vencieron a 28 de Noviembre por 47 a 20 y se quedaron con el segundo puesto, por lo que jugarán en todas las divisiones en lo mas alto del torneo.
En otro orden en Río Gallegos y en maxi femenino cayeron ante Las Lobas por 47 a 42 y lo propio aconteció en masculino +35 donde Unión Santacruceña negro, venció a San Miguel Rayado por 94 a 34 por lo que todo se presenta para un año muy competitivo, para lo que todos se están preparando con antelación.
Leé más notas de Carlos Zapico
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario