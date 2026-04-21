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En ésta división U13 también San Miguel clasificó a la Copa de Oro luego de haber jugado la posibilidad en Puerto Natales donde finalmente quedaron entre los dos mejores del grupo por lo que irán a disputar el torneo en el segundo semestre de la mejor manera posible.

Primero lograron vencer a Río Turbio por 50 a 31 aunque luego cayeron con Pumas por 40 a 24 , pero a continuación vencieron a 28 de Noviembre por 47 a 20 y se quedaron con el segundo puesto, por lo que jugarán en todas las divisiones en lo mas alto del torneo.

En otro orden en Río Gallegos y en maxi femenino cayeron ante Las Lobas por 47 a 42 y lo propio aconteció en masculino +35 donde Unión Santacruceña negro, venció a San Miguel Rayado por 94 a 34 por lo que todo se presenta para un año muy competitivo, para lo que todos se están preparando con antelación.