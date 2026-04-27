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Tal como estaba programado se disputaron los tres encuentros de básquetbol en la cancha del club San Miguel el pasado domingo, donde el dueño de casa fue ganador en los dos primeros jugados en la primera división de Libar, la liga local.

En el primero de ellos San Miguel Taqsa logró vencer a Huracán por 113 a 58 con una amplia diferencia a favor, por lo que se acomodó bien en el torneo mientras que en el segundo encuentro mucho mas reñido, San Miguel venció a Hispano Negro por 86 a 81, un resultado que da una idea de la paridad que se vivió en el campo de juego y la lucha por los puntos que fue notoria.

Finalmente y para cerrar la actividad del fin de semana se disputo un encuentro de maxi +45 entre Unión y Rayados Grises, ganando los primeros por 67 a 30 también con un amplio resultado favorable a los veteranos de Unión que demostraron que aún están en carrera.