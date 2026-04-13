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Con un fin de semana a todo básquetbol para las chicas de U17, se disputó en Río Gallegos la clasificación para la Copa de Oro en el torneo “Promesas” con la presencia de las delegaciones de Río Turbio y del Club Pumas de Puerto Natales, donde los dos equipos locales lograron clasificar a la copa de Oro mientras que los dos visitantes jugarán la Copa de Plata.

Los encuentros se dieron en los dos gimnasios (Hispano y San Miguel) con San Miguel ganándole a Pumas por 90 a 49, luego Hispano le ganaría a las chicas de Río Turbio por 56 a 44 y a continuación San Miguel daría cuenta de Hispano por 67 a 37, mientras que Río Turbio le ganaba a Pumas de Puerto natales por 64 a 57 y finalmente Pumas le ganaba a Hispano 64 a 58 y San Miguel daba cuenta de Río Turbio por 84 a 64.

Esto hizo que San Miguel clasificara en primer lugar para la Copa de Oro y que el segundo equipo en disputar la copa dorada sería Hispano Americano al realizar el desempate olímpico que le otorgó a las celestes la oportunidad de seguir en ese tramo, mientras que los dos equipos visitantes quedan para disputar la copa de Plata.