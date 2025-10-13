Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la visita del Club Metalúrgico de Río Grande, San Miguel dio un nuevo paso en la marcha del torneo “Aguas Magallanes” que hace disputar la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, en ésta oportunidad jugando en Río Gallegos uno de sus compromisos en las dos divisiones.

El día sábado y el femenino San Miguel ganó por 85 a 57 en un tranquilo encuentro, mientras que en masculino los locales vencieron por 86 a 51 con todo a favor, pero el domingo en femenino seria mas ajustado, dado que las santitas vencieron a las fueguinas por 76 a 62, aunque en masculino la diferencias volvió a ser considerable con un tablero que marcó 80 a 45 para San Miguel.

Buenos resultados en un fin de semana a todo básquetbol porque hubo de todo en el gimnasio de la costanera con toros encuentros de la liga local.

Fecha de Libar

Por la liga local San Miguel bordó le ganó a Patagonia por 76 a 70 en el primer encuentro del fin de semana y a posteriori fue San Miguel negro quien enfrentó a Los Tigres negro venciéndolos por 77 a 58 en el gimnasio de los santos, mientras que en el Lucho Fernandez y en Maxi femenino San Miguel le ganó a Ferro por 56 a 32 y en masculino San Miguel MS venció a San Miguel rayados por 69 a 39.

Intercolegial en San Miguel

Con la participación de varios colegios de la ciudad, se jugará el torneo “Nadia Voisin” los días 14 y 15 de este mes de octubre con la presencia de los colegios nros. 11, 17, 19, 25 y 41, mas el colegio Fátima, el Colegio del viento, el IPEI y el IMA (María Auxiliadora) por lo que será con una amplia participación y se llevará a cabo en el gimnasio de San Miguel.

Volvieron santos e hispanistas

Retornaron luego de disputar el torneo aniversario del club Sokol, los equipos de u13 de Hispano Americano y San Miguel, quienes cumplieron con la disputa del torneo magallánico, donde no lograron llegar a semifinales ninguno de los dos conjuntos argentinos, pero cumplieron una destacada labor.