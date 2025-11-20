Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un conjunto del club San Miguel participará de la 12° edición de la Copa Challenguer “Carolina Tolosa” que se disputa desde hoy en el gimnasio “Hugo Alberto Gerez” de Río Turbio, con seis equipos de primera división.

San Miguel respondió a la invitación y ya están en el lugar las integrantes del plantel, quienes se medirán con equipos locales como RT Repuestos, Patagonas y Mambas, mientras que disputará contra las visitantes Club Deportivo UPP, y Ferrocarril YCF.

El torneo tiene hoy su inicio a partir de las 17 horas y se juega todo el fin de semana, estando previsto el encuentro final el domingo a las 14.30 horas en el mismo escenario, lo que será una buena posibilidad de ver en que condiciones están las chicas de San Miguel respecto a otros equipos del interior.