Con mucho ritmo y con toda la fuerza las chicas del Club San Miguel disputaron el torneo 4×4 durante el fin dde semana en el gimnasio del club, con varias horas de juego continuo y con el vigor que caracteriza a las chicas del club, en las dos divisiones propuestas.

El equipo de Huracán fue el ganador del torneo libre, donde se presentaron seis equipos a disputar la ganancia que quedó finalmente para los de este plantel, mientras que en la división de las mayores (+35), las ganadoras fueron las integrantes de San Miguel Rosa.

Este primer torneo 4×4 se vivió con mucha intensidad por lo que la gente de San Miguel ya piensa en una nueva instancia a corto plazo mientras que los varones del santo que jugaron el domingo 1 de marzo, también tuvieron mucho que dar en un torneo que resultó exitoso y del que piden repetición.