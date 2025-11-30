Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club San Miguel tuvo un importante resultado en el marco del torneo “Aguas Magallanes” que hace disputar la Asociación de Básquetbol de la cuidad de Punta Arenas, ganándole a Cordenap, a UMAG y al Deportivo Chile en este periplo de fin de semana.

Contra UMAG el resultado marcó 73 a 45 favorable a San Miguel, contra Cordenap fue de 72 a 5o también para los argentinos y finalmente contra el Deportivo Chile el resultado arrojó un 66 a 42 para San Miguel, lo que además lo acomoda notablemente para poder tomar parte del “Final Four” , el cuadrangular final que dará como resultado9 el campeón del torneo Clausura.

El torneo Apertura ya fue ganado por Hispano Americano por lo que ahora se definirá la segunda parte del año, en un torneo que se jugó con mucho ritmo en forma permanente y que esta llegando a su parte final.

Por otra parte falta un partido entre Hispano y San Miguel, el que se jugará esta noche en el gimnasio del CEPARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento), por lo que se esperan importantes resultados, a la espera de que se puedan solucionar los problemas de vestimenta que tuvieron lugar en el último intento de encuentro en el mismo escenario entre ambos conjuntos.