Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club San Miguel para mantener la actividad hasta fin de año, organiza dos torneos en su gimnasio de la Avenida Sureda, los que en un principio están reservados para socios y jugadores de la institución.

El primero de ellos tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre y se jugará en femenino (+35), por lo que las “mayorcitas” tendrán la oportunidad de hacer valer sus derechos y quilates en el básquetbol.

El segundo torneo se realizará del 26 al 30 de diciembre (entre Navidad y Año Nuevo) y se jugará la Copa Mini Santa con equipos 2013 y 2014, el Santa masculino con equipos y jugadores desde 2012 a los maxi y lo mismo en femenino, por lo que tendrán actividad hasta el último día del año.