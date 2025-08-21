Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un equipo femenino del club San Miguel viaja a la localidad de Río Turbio a los fines de jugar un torneo U17 con los equipos de Sokol y de Inacap de Punta Arenas y la Escuela Municipal de Río Turbio, quien es el organizador de este torneo de la Liga Promesas.

Por su parte las chicas del equipo U13 viajarán a Puerto Natales (Chile), quienes además irán acompañadas por un equipo de Mini y otro de pre mini del club, por lo que será un buen número de jovencitas en la ciudad chilena en este evento.

Los Tigres con nueva camiseta

El equipo juvenil de Los Tigres luce ya una nueva indumentaria gracias al esfuerzo de los padres y de la gente del club que logró que se pudieran adquirir un equipo nuevo para jugar, por lo que quedaron todos conformes.

Cuando el esfuerzo colectivo da buenos resultados, parece ser que tiene otro sabor con un resultado que se considera mas justo para todos, y por ello el esfuerzo de Cristian Mautor y la gente de Los Tigres es mas que satisfactorio.