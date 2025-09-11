Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este fin de semana que se inicia, tiene al Club San Miguel cumpliendo sus compromisos con los planteles femenino y masculino en la ciudad de Punta Arenas donde jugarán por el torneo Clausura “Aguas Magallanes” de la Asociación local, abriendo así el juego dado que aún no habían jugado en esta parte del campeonato.

Si bien en varones mayores ya Hispano Americano lo hizo hace pocos días, los de San Miguel todavía no habían sumado ningún partido en el Clausura, por lo que este fin de semana tendrán varios partidos por delante, principalmente contra el Deportivo Chile y contra Inacap el día sábado mientras que el domingo jugarán contra UMAG, los universitarios del sur de Chile por lo que pretenden sumar de la mejor manera.

Por su parte el equipo femenino de San Miguel deberá enfrentar a Español y a Cordenap, dos compromisos ásperos que deberán enfrentar las chicas argentinas, por lo que no está fácil el viaje.

Cabe señalar que al día de hoy y antes de que se jueguen los encuentros programados, en varones Cordenap le ganó a Sokol por 61 a 56 lo que hizo variar el liderazgo del campeonato porque ahora es Cordenap el puntero, y de la misma forma Español le ganó a Inacap 71 a 67 por lo que ahora como se acevera lidera Cordenap con 10 puntos y lo siguen Inacap con 8, Sokol con 5, UMAG y Español con 7, Hispano con 5 (tres partidos menos jugados), Chile con 4 Metalúrgico de Río Grande con 3 y San Miguel que todavía no suma.

Por el lado de las damas encabeza las posiciones Inacap con 8, Sokol con 5, Cordenap y Metalúrgico con 4 Español con 3 y San Miguel que sumará este fin de semana,