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Varios conjuntos del Club San Miguel en categorías formativas, viajaron a la ciudad de Punta Arenas (Chile) a los fines de disputar un torneo organizado por el club Cordenap y que reúne a varios conjuntos de la capital magallánica en categorías tanto en femenino como masculino.

Un total de cuatro equipos conformados por chicas de U11 y U12 y varones en U10 y U12 viajaron para disputar un torneo que tiene además a protagonista chilenos mas allá del organizador Cordenap, por lo que también participan equipos de UMAG (Universidad de Magallanes), del Club Español, del gimnasio Darwin, del club Inacap y del club Chile.

Demas está agregar lo bueno del intercambio entre todos en edades formativas, lo que aumenta la amistad entre entidades y entre jugadores, por lo que es mas que saludable ser parte de estas iniciativas, para incluso darle mayor espacio al deporte del básquetbol y mejorar la calidad de juego, lo que se da con la confrontación permanente.

Hispano viajó a Río Turbio

Por su parte, equipos de divisiones formativas del Hispano Americano viajaron a la localidad de Río Turbio donde disputarán el torneo “Proyección Formativa” junto con las escuelas municipales de la localidad y de 28 de Noviembre, a lo que se agregan equipos natalinos de Bories y de Los Pumas mas conjuntos del club Esmeralda y del Sokol en U9 femenino y masculino y en U11 femenino.

Los encuentros tendrán lugar en el polideportivo Lucas Moussou y en el gimnasio Hugo Gerez, por lo que el movimiento será importante para toda la localidad con una presencia singular de chicos de todas las localidades mencionadas que le darán al torneo una calidad internacional, con la intención de darle continuidad a la próxima fecha lo que podría tener lugar en la ciudad de Punta Arenas.