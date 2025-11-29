Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer equipo de San Miguel viajó a la ciudad de Punta Arenas donde jugará tres encuentros programados en el marco del torneo “Aguas Magallanes” que organiza la Asociación local y que suman para el torneo Clausura en juego.

Los tres chilenos serán Cordenap, UMAG y el Deportivo Chile donde San Miguel intentará traerse la mayor cantidad de puntos posible para afianzarse definitivamente en el campeonato chileno.

Luego volverá a Río Gallegos dado que el próximo lunes 8 deberá jugar con Hispano Americano el reprogramado partido en el CEPARD que no pudo disputarse hace una semana, debido a los problemas con la indumentaria.

También en U13 y U17 jugarán en la zona norte junto con Hispano y Pico Truncado, contra Gimnasia y Esgrima, Rada Tilly y Federación de Comodoro.

Hispano en maxi

El Club Hispano Americano jugará este domingo contra el ganador de Británico y Planet por la final del torneo 40-49 del maxibásquetbol que organiza la asociación chilena en la ciudad de Punta Arenas, luego de haber derrotado a Porvenir por 66 a 64 en un duro cotejo.