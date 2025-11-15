Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club San Miguel viajó a la ciudad de Punta Arenas donde disputará tres encuentros por el torneo “Aguas Magallanes” que organiza la Asociación local, en donde participan tres equipos argentinos.

Los santos deberán de enfrentar al Sokol local, a Inacap y al Deportivo Español, donde mantiene una expectativa interesante luego de haber vencido a Hispano Americano en su propia casa la semana pasada, por lo que están con el animo bien alto.

De todos modos y en la liga local, parte de ellos se llevaron otra victoria esta semana cuando San Miguel negro derrotó a San Miguel Taqsa por la Liga LIBAR (liga de Río Gallegos) por 70 a 51 y se acomodaron para las semifinales del torneo local.

Encuentro de minibásquetbol

A la par este fin de semana en el gimnasio de la entidad jugarán un encuentro de mini básquetbol con la vista del Club Yoppen de Río Grande, Los Tigres e Hispano Americano por lo que será todo un torneo menudo.