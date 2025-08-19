Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de 28 de Noviembre se dictó una clínica de básquetbol a cargo del árbitro Ian Ignacio Zegers, auspiciada por el municipio local y que congregó a amantes de la disciplina locales en una charla mas que importante sobre conceptos de la disciplina.

Los temas mas destacados fueron los protocolos arbitrales, reglas de la defensa, dobles faltas, faltas compensatorias, evolución de la disciplina y otros temas que hacen al desarrollo de la actividad desde el punto de vista del arbitraje.

Los participantes mas que conformes dado que el una de las primeras veces que tienen la oportunidad de escuchar conceptos desde esa óptica en el básquetbol, por lo que la mayoría quedó mas que conforme con lo expuesto.