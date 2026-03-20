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Se juega en las localidades de Río Turbio y de El Calafate el Torneo “Promesas” de básquetbol masculino dividido en dos zonas en la categoría U13, donde participan equipos de Río Gallegos, Río Turbio, Calafate, Punta Arenas, Puerto natales y Ushuaia.

El torneo se dividió en dos zonas donde en la zona A que se disputa en El Calafate, juegan Cordenap de Punta Arenas, la representación de Río Turbio, el Hispano Americano de Río Gallegos, y Ushuaia, mientras en la zona B se se disputará en Río Turbio, juegan Argentino del Sur de Calafate, Sokol de Punta Arenas, San Miguel de Río Gallegos y Pumas de Puerto Natales.

Durante la realización de estos encuentros se disputarán algunos encuentros de básquetbol femenino y también habrá partidos de mini básquetbol, por lo que la actividad será intensa en ambas localidades con una buena participación de equipos y jugadores, en un torneo que ya es clásico en la región.